У Дрогобичі підпалили авто кандидата на посаду голови ОТГ

Зараз правоохоронці встановлюють обставини злочину та проводять заходи для встановлення особи, причетної до підпалу.

У Дрогобичі Львівської області невідомий чоловік підпалив авто кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 19 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини злочину та проводять заходи для встановлення особи, причетної до підпалу авто.

Нагадаємо, вчора на Львівщині у селищі Рудно зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від НРУ Богдана Калічака та вчинили бійку, через що постраждав батько кандидата. Правоохоронці відкрили провадження за статтею "Перешкоджання здійсненню виборчого права", зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.