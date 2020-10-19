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У Києві за один день знайшли чотири снаряди часів Другої світової війни

Виявлені боєприпаси піротехніки вилучили та знешкодили на полігоні.

У Києві за один день знайшли чотири снаряди часів Другої світової війни
Фото: NEWS.if.ua

У Києві піротехніки за 18 жовтня вилучили та знешкодили чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва.

"Так, у лісах Деснянського району м. Києва на вул. Радистів, вул. Крайній та просп. Лісовому мешканцями столиці виявлено 2 артилерійських снаряди Д-76 мм, 1 артилерійський снаряд Д-122 мм та 1 артилерійський снаряд Д-150 мм", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС також додали, що виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.

"Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знешкоджено 1767 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у квітні в Яворівському районі Львівської області у двір житлового будинку впав снаряд, але не вибухнув. Жертв і постраждалих в результаті інциденту не було.

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