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На Луганщині під час навчань "нейтралізували ДРГ" і захистили об’єкт критичної інфраструктури

СБУ провела операцію із залученням військової авіації.

Служба безпеки України провела у Луганській області тактико-спеціальні навчання із запобігання диверсій і терактів на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Фото: пресцентр СБУ

Тренування проходили два дні. У них разом з підрозділами СБУ взяли участь представники Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України, Нацполіції та Державної прикордонної служби, інформує пресцентр СБУ.

У ході навчань "диверсійно-розвідувальна група" намагалася вчинити кілька терактів на промислових об’єктах у Лисичанську. Для знешкодження терористів співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ провели операцію із залученням військової авіації.

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Нагадаємо, 16 жовтня СБУ провела антитерористичні навчання у Києві. Спільні з Посольством Держави Ізраїль тренування пройшли у Печерському і Деснянському районах столиці.

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