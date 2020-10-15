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СБУ попередила про антитерористичні навчання у Києві

Можливе тимчасове обмеження руху.

СБУ попередила про антитерористичні навчання у Києві
Фото: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

У п’ятницю, 16 жовтня, у Печерському і Деснянському районах Києва пройдуть антитерористичні навчання.

Про це інформує пресцентр управління СБУ в Києві та Київській області.

"16 жовтня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ спільно з Посольством Держави Ізраїль проведуть масштабні антитерористичні навчання. Тренування пройдуть у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Нагадаємо, спільні тактичні навчання України та Ізраїлю відбулися в Києві 14 липня. Тоді відпрацьовували знешкодження вибухових пристроїв.

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