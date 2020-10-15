Лише з однієї "відправки" зерна держбюджет недоотримував понад 1,2 мільйона гривень.

Схему незаконного експорту зернової продукції до Євросоюзу з мінімізацією податкових платежів викрили на одному з митних постів Запоріжжя. Її налагодив керівник цього посту разом з кількома бізнесменами.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції.

"Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість керівник митного посту «не помічав» цих невідповідностей", - йдеться у повідомленні.

Лише з однієї "відправки" зерна держбюджет недоотримував понад 1,2 мільйона гривень. Такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.

За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, у ході яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.

Раніше СБУ викрила міжрегіональну групу на підробці паспортів Євросоюзу.