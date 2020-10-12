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СБУ викрила міжрегіональну групу на підробці паспортів Євросоюзу

Для охочих працевлаштуватися за кордоном зловмисники виготовляли "липові" ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи.

СБУ викрила міжрегіональну групу на підробці паспортів Євросоюзу
Фото: пресслужба СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли та збували паспорти громадян країн ЄС.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"До групи входили мешканець Рівного та двоє жителів Львівської області. Діяли зловмисники під прикриттям агенції із підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для бажаючих працевлаштуватися за кордоном ділки виготовляли «липові» ID-картки резидентів країн Східної Європи та видавали їх за офіційні документи", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що для виготовлення фальшивок зловмисники облаштували 5 підпільних типографій у приватних помешканнях у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненщини. Комплект підроблених документів коштував від 300 євро.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову документацію, банківські картки та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також оргтехніку, яку використовували для виготовлення фальшивок.

"Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила угруповання, яке привласнювало кошти під виглядом біржевих торгів.

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