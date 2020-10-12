Шкарлет: Студентів примусово не виселятимуть з гуртожитків під час карантину

В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому з обов'язковим поверненням сплачених за гуртожиток коштів.

В Україні студентів примусово не виселятимуть з гуртожитків під час дистанційного навчання через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі в.о міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

За його словами, в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів.

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, позавчора в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.