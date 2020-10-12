Степанов назвав регіони з найбільш заповненими лікарнями
Степанов назвав регіони з найбільш заповненими лікарнями
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
У Мінську силовики жорстко затримують учасників "Маршу гідності" та журналістів
У Мінську силовики жорстко затримують учасників "Маршу гідності" та журналістів
Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа (оновлено)
Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа (оновлено)
​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19
​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
Британія подякувала СБУ за проведення "найбільшої за останні 30 років" спільної спецоперації
Британія подякувала СБУ за проведення "найбільшої за останні 30 років" спільної спецоперації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Шкарлет: Студентів примусово не виселятимуть з гуртожитків під час карантину

В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому з обов'язковим поверненням сплачених за гуртожиток коштів.

Шкарлет: Студентів примусово не виселятимуть з гуртожитків під час карантину
Фото: Макс Требухов

В Україні студентів примусово не виселятимуть з гуртожитків під час дистанційного навчання через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі в.о міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

За його словами, в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів.

"Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, позавчора в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також