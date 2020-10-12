У Києві знову посилили обмеження через помаранчеву зону карантину

Клуби і ресторани працюватимуть лише до 22:00.

Сьогодні, 12 жовтня, почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки.

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київ перейшов до помаранчевої зони.

У червоній зоні - два міста: Суми і Канів Черкаської області.

Учора президент Володимир Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання, осінні канікули у школах - з наступного тижня. Крім того, у червоних та помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Міністерству охорони здоров’я доручено збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.

У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. У Києві ймовірним місцем розглядають Палац спорту. Щоб збільшити кількість ліжкомісць до прийняття пацієнтів з ковідом готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук.

До роботи в інфекційних лікарнях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.

Верховна Рада має розглянути зміни до закону, якими запровадить штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.