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В Україні виявили ще 4768 випадків коронавірусу, померли 85 осіб

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (593) та Києві (502). 

В Україні виявили ще 4768 випадків коронавірусу, померли 85 осіб
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 10 жовтня коронавірус виявили у 4768 осіб, при цьому одужали лише 937 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (593) та Києві (502). Більше 300 випадків зафіксували у Житомирській та Хмельницькій областях.

За останню добу померли 85 пацієнтів з ковідом, другий день поспіль найбільше летальних випадків у Дніпропетровській області - 15 (учора було 22). 

З початку спалаху жертвами недуги стали 4972 українці.

Згідно даних РНБО, зараз в Україні хворіють 142 555 людей. Загалом коронавірусом заразилися понад 261 тис. українців. 

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 7569 (+103)
  • Волинська обл — 9645 (+118)
  • Дніпропетровська обл — 8781 (+201)
  • Донецька обл — 5649 (+50)
  • Житомирська обл — 8326 (+302)
  • Закарпатська обл — 10850 (+89)
  • Запорізька обл — 5461 (+115)
  • Івано-Франківська обл — 15197 (+197)
  • Кіровоградська обл — 1304 (+16)
  • м. Київ — 27497 (+502)
  • Київська обл — 11096 (+204)
  • Львівська обл — 22588 (+202)
  • Луганська обл — 1826 (+114)
  • Миколаївська обл — 4546 (+152)
  • Одеська обл — 16605 (+160)
  • Полтавська обл — 4377 (+171)
  • Рівненська обл — 14493 (+234)
  • Сумська обл — 6862 (+229)
  • Тернопільська обл — 15798 (+208)
  • Харківська обл — 24445 (+593)
  • Херсонська обл — 1892 (+86)
  • Хмельницька обл — 8792 (+328)
  • Чернівецька обл — 16319 (+182)
  • Черкаська обл — 5598 (+119)
  • Чернігівська обл — 5518 (+93).

Нагадаємо, три дні поспіль в Україні реєстрували понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, також зафіксували рекордне число летальних випадків - за добу померли 108 людей. 

Станом на ранок 10 жовтня в українських лікарнях, призначених для лікування хворих на коронавірус, перебувало 19 тисяч пацієнтів. Про переповнення медзакладів у Києві цього тижня повідомив Віталій Кличко.

8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю. У чотирьох областях лікарні першої хвилі заповнено на понад 70%.

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