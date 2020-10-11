В Україні виявили ще 4768 випадків коронавірусу, померли 85 осіб

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (593) та Києві (502).

В Україні впродовж 10 жовтня коронавірус виявили у 4768 осіб, при цьому одужали лише 937 пацієнтів. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (593) та Києві (502). Більше 300 випадків зафіксували у Житомирській та Хмельницькій областях.

За останню добу померли 85 пацієнтів з ковідом, другий день поспіль найбільше летальних випадків у Дніпропетровській області - 15 (учора було 22).

З початку спалаху жертвами недуги стали 4972 українці.

Згідно даних РНБО, зараз в Україні хворіють 142 555 людей. Загалом коронавірусом заразилися понад 261 тис. українців.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 7569 (+103)

Волинська обл — 9645 (+118)

Дніпропетровська обл — 8781 (+201)

Донецька обл — 5649 (+50)

Житомирська обл — 8326 (+302)

Закарпатська обл — 10850 (+89)

Запорізька обл — 5461 (+115)

Івано-Франківська обл — 15197 (+197)

Кіровоградська обл — 1304 (+16)

м. Київ — 27497 (+502)

Київська обл — 11096 (+204)

Львівська обл — 22588 (+202)

Луганська обл — 1826 (+114)

Миколаївська обл — 4546 (+152)

Одеська обл — 16605 (+160)

Полтавська обл — 4377 (+171)

Рівненська обл — 14493 (+234)

Сумська обл — 6862 (+229)

Тернопільська обл — 15798 (+208)

Харківська обл — 24445 (+593)

Херсонська обл — 1892 (+86)

Хмельницька обл — 8792 (+328)

Чернівецька обл — 16319 (+182)

Черкаська обл — 5598 (+119)

Чернігівська обл — 5518 (+93).

Нагадаємо, три дні поспіль в Україні реєстрували понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, також зафіксували рекордне число летальних випадків - за добу померли 108 людей.

Станом на ранок 10 жовтня в українських лікарнях, призначених для лікування хворих на коронавірус, перебувало 19 тисяч пацієнтів. Про переповнення медзакладів у Києві цього тижня повідомив Віталій Кличко.

8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю. У чотирьох областях лікарні першої хвилі заповнено на понад 70%.