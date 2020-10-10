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У чотирьох областях лікарні першої хвилі заповнено на понад 70%

Найбільша завантаженість - у Донецькій області.

У чотирьох областях лікарні першої хвилі заповнено на понад 70%
Фото: EPA/UPG

У чотирьох областях України лікарні першої хвилі, призначені для лікування пацієнтів з коронавірусом, заповнені більш ніж на 70%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я

Найбільш завантаженими є лікарні Донецької області. Згідно даних МОЗу, лікарні першої хвилі заповнено на 107,8%. Далі йдуть Одеська (81,1%), Луганська (81,1%) і Харківська (72,4%) області.

У Києві цей показник становить 69%.

Найменше завантажені лікарні у Херсонській (23,2%), Івано-Франківській (36,4%), Закарпатській (41,4%) і Кіровоградській (50,9%) областях. Узагальнений показник по країні становить 59,4%. 

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, який готовий до ослаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності на коронавірус на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить 23,6 при нормі 40. 

В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 159,5.

Нагадаємо, три дні поспіль в Україні реєструють понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990. Станом на ранок 10 жовтня в українських лікарнях, призначених для лікування хворих на коронавірус, перебувало 19 тисяч пацієнтів. 

Про переповнення медзакладів у Києві цього тижня повідомив Віталій Кличко.

Раніше в інтерв'ю LB.ua очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для хворих з ковідом, складає 50-52 тисячі. Сьогодні виділено 37 тисяч. На початку вересня міністр заявив, що МОЗ готує ще 15 тис. ліжкомісць "найближчим часом".

8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю.

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