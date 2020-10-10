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В Одеській області легковик в’їхав у вантажівку: одна людина загинула, чоловік та дитина - у тяжкому стані

В Одеській області легковик в’їхав у вантажівку: одна людина загинула, чоловік та дитина - у тяжкому стані
Фото: Національна поліція

В Одеській області легковик в’їхав у вантажівку. Внаслідок ДТП загинула одна людина загинула, чоловік та дитина - у важкому стані. Про це повідомили в обласній поліції.

Аварія сталася біля села Степанівка у ніч на 10 жовтня.

"33-річний одесит, який їхав у напрямку Кучурган, не впорався з керуванням «Volkswagen» і в’їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль «MAN»", - йдеться у повідомленні.

В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці, а двоє його пасажирів, 1974 та 2018 р. н., отримали черепно-мозкові травми та були доставлені до районної лікарні. 

У ДСНС повідомили, що їхній стан тяжкий. З автомобіля постраждалих витягали за допомогою спецзасобів.

Подію кваліфікували за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" у Миколаївській області сталося ДТП за участю семи автомобілів.

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