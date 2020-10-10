У будинку на Позняках, де у червні стався вибух, почали роботи з укріплення

У будинку на київських Позняках, де 21 червня стався вибух, розпочали роботи з укріплення. Про це у суботу, 10 жовтня, повідомили у Київській службі порятунку.

“За допомогою кранів в місця провалів встановлюють та фіксують укріплювальні конструкції. Такі заходи допоможуть попередити обвал будинку при його демонтажі”, - йдеться у повідомленні.

На час проведення укріплювальних робіт мешканці п’ятого під'їзду та сусіднього будинку на Григоренка, 41, тимчасово залишили свої квартири.

Біля будинку Червоний Хрест розгорнув палатки, аби мешканці мали змогу перечекати.

На місці чергують рятувальники КАРС, представники поліції, Муніципальної варти та Червоного Хреста, працівники ДСНС.

Коли завершаться роботи з укріплення, речі мешканців винесуть. Потім почнуть демонтаж шостого під’їзду, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 21 червня на Позняках у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Було пошкоджено кілька поверхів. Попередньою причиною у ДСНС назвали вибух газоповітряної суміші.

Згодом заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз".

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України.

Усередині серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири.