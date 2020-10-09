На вихідних у Києві обмежать рух транспорту на Гаванському мосту

Ремонтні роботи будуть проводити з 10:00 10 жовтня до 20:00 11 жовтня.

Найближчими вихідними у Києві буде частково обмежено рух автотранспорту на Гаванському мосту. Ремонтні роботи будуть проводити з 10:00 10 жовтня до 20:00 11 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що на Гаванському мосту будуть виконувати роботи по ремонту дорожнього покриття.

"Роботи будуть здійснювати на вихідні, щоб якнайменше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать. У комунальній корпорації вибачення за незручності", - йдеться у повідомленні.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, 6 жовтня в Києві відкрили два оновлені шляхопроводи - на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту і на перетині вулиці Богатирської та проспекту Степана Бандери.