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Кількість місць в школах Дарницького району Києва завдяки перебудові можна збільшити на 6 тисяч, - зам Кличка

На реконструкцію однієї школи витратили 60 млн гривень.

Кількість місць в школах Дарницького району Києва завдяки перебудові можна збільшити на 6 тисяч, - зам Кличка
Фото: kyivcity.gov.ua

У Дарницькому районі Києва закінчують реконструкцію гімназії № 315 із надбудовою 4-го поверху. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, роботи тривали майже 5 місяців – з травня цього року, і вже в кінці жовтня об’єкт планують здати в експлуатацію.

«Надбудова додаткового поверху дала можливість збільшити потужність закладу з 1260 до 1880 місць. У школі з’явились 18 нових великих кабінетів та 6 кабінетів для поділу класів на групи», – розповів Мондриївський.

Також він повідомив, що окрім надбудови 4-го поверху, в закладі замінені вікна, зроблено нове освітлення, система опалення, встановлена сучасна пожежна сигналізація та система вентиляції. Під час реконструкції утеплено фасад, який тепер прикрашають зображення прапорів держав, мови яких вивчають у гімназії.

«Загалом на реконструкцію гімназії № 315 з бюджету міста витрачено майже 60 млн грн, а також 20 млн грн – із державного бюджету за програмою «Спроможна школа», – зазначив Валентин Мондриївський.

Він додав, що таке архітектурне рішення – надбудова поверхів навчальних закладів – є актуальним для щільно забудованих районів міста. Тільки в Дарницькому районі можливо перебудувати ще 11 шкіл за типовим проєктом реконструкції, що дасть можливість збільшити потужність закладів на додаткові шість тисяч місць.

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