У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
ГоловнаСуспільствоПодії

​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині

Чоловіки померли від отруєння чадним газом.

​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
Архівне фото
Фото: http://dp.dsns.gov.ua

Троє військових-контрактників, тіла яких були виявлені в орендованій квартирі в селі Новоівницьке на Житомирщині, померли від отруєння чадним газом.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо - через отруєння чадним газом (несправність  газового приладу) у квартирі загинуло три особи (військовослужбовці в/ч А1912). Ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі в с. Новоівницькому Андрушівського району.

Установлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини і Дніпропетровщини та 21-річний уродженець міста Чернівців.

Під час поверхового огляду тілесних ушкоджень ні в кого з них не виявлено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також