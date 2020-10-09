​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині

Троє військових-контрактників, тіла яких були виявлені в орендованій квартирі в селі Новоівницьке на Житомирщині, померли від отруєння чадним газом.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо - через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло три особи (військовослужбовці в/ч А1912). Ознак пожежі немає. Підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох чоловіків в орендованій квартирі в с. Новоівницькому Андрушівського району.

Установлено, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини і Дніпропетровщини та 21-річний уродженець міста Чернівців.

Під час поверхового огляду тілесних ушкоджень ні в кого з них не виявлено.