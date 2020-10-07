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Пішов з життя американський гітарист Едді Ван Хален

Музикант тривалий час боровся з раком.

Пішов з життя американський гітарист Едді Ван Хален
Едді Ван Хален
Фото: theguardian.com

В США у віці 65 років помер Едді Ван Хален - американський музикант голландського походження, один з засновників рок-гурту Van Halen. 

Про це пише The Guardian.

За словами його сина, Вольфганга Ван Халена, музикант тривалий час боровся з раком.

"Не можу повірити, що мені доводиться писати це, але мій батько, Едвард Лодевійк Ван Хален, сьогодні вранці програв довгу і важку битву з раком", - написав Вольфганг Ван Хален в Twitter.

Едді Ван Хален народився в 1955 році в Амстердамі. Виріс в Пасадені, штат Каліфорнія (США). В 1974 році разом з братом Алексом, басистом Майклом Ентоні і співаком Девідом Лі Ротом сформував однойменну рок-гурт.

В 1978 році група увірвалася на рок-сцену зі своїм однойменним дебютним альбомом, який в кінцевому підсумку був проданий тиражем більше 10 мільйонів копій.

Загалом гурт продав більше 80 мільйонів платівок по всьому світу, з них 5 альбомів отримали статус мультиплатинових.

Ван Хален страждав від болю в суглобах. В 1999 році переніс операцію на стегні, а в 2000-му йому видалили частину язика через рак.

У нього залишилася дружина і син.

Нагадаємо, 18 вересня у Сполучених Штатах помер американський прозаїк, автор книги "Форрест Гамп" Вінстон Грум. Йому було 77 років.

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