Більшість українців вважає, що за кожного нового президента життя в Україні стає гіршим, - соцопитування

Більшість українців вважає, що за кожного нового президента життя в Україні стає гіршим.

Про це свідчать результати опитування "Моніторинг громадської думки населення України: оцінки та настрої напередодні місцевих виборів" центру "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс-Україна".

"Усвідомлення суспільством кризи влади сьогодні практично об'єднує Україну", - зазначила голова правління центру Ольга Балакірєва під час презентації соцопитування. Згідно з опитуванням, у вересні 64,8% респондентів були безумовно чи скоріше згодні з тим, що з кожним наступним президентом життя в Україні стає гіршим. Скоріше і безумовно не згодні з таким твердженням 27,0% опитаних. Не змогли відповісти 8,2%.

"Цікаво те, що достатньо єдина думка, незалежно від регіону, хоча є певні розбіжності. Однак понад половина навіть у західному регіоні (55,8%, - ред.) погодилися з такою думкою", - зазначила Балакірєва.

Так, 31,7% опитаних у західному регіоні не згодні з твердженням, що з кожним наступним президентом життя стає гіршим, 12,5% не змогли відповісти. У центральному регіоні цю думку підтримали 66,3% опитаних, не погодилися з нею 28,1%, не змогли відповісти 5,6%. У східному регіоні підтримали це твердження 64,1%, не підтримали 27,8%, не змогли відповісти 8,1%. У південному регіоні 78,3% респондентів вважають, що з кожним наступним президентом життя стає гіршим, 16,0% не згодні з таким твердженням, 5,7% не змогли відповісти.

На контрольованій Україною території Донбасу думки розділилися так: 65,9% згодні з цим висловлюванням, 22,5% не згодні, 11,6% не змогли відповісти.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби президентські вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, Володимира Зеленського підтримали б 31,8% українців. 18,9% підтримали б п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

13,3% проголосували б за лідера партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, 9,8% - за лідерку Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.