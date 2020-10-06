Ще два осередки локалізовані, їх гасіння триває.

Фото: ДСНС

Станом на 7:00 6 жовтня ліквідовано 8 осередків пожежі в Луганській області, яку рятувальники гасять уже шостий день. Триває гасіння двох основних осередків, які локалізовані.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Зокрема, пожежі локалізовані на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району (центр № 1) - о 20 год. 5 жовтня на площі 4 тис. 640 га і поблизу с. Артема Станично-Луганського району (центр № 10) - о 16:20 5 жовтня на площі 4,2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі (виникла 5 жовтня о 13:15).

Фото: ДСНС

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. гектарів.

Авіація ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснила 97 скидів (320 тонн води). З початку гасіння пожеж виконано 588 скидів (1 тис. 906 тонн води).

ДСНС повідомляє, що під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдені тіла 11 осіб, з яких три людини загинули в результаті отруєння продуктами горіння, одна - від отриманих опіків, троє - від серцевих нападів, причину загибелі ще чотирбох осіб встановлюють. Крім цього постраждало 19 осіб (серед них троє співробітників ДСНС).

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 людей. Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Нині для гасіння залучено 1 тис. 267 осіб та 275 одиниць техніки, з них від ДСНС 423 людини особового складу та 111 одиниць техніки, зокрема три літаки АН-32П та два вертольоти Мі-8. Також залучено важку інженерну техніку ЗСУ (БАТ – 2 од., ІМР – 1 од.) та пожежний потяг.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, с лідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної Україні території, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування і опублікували відео на підтвердження.