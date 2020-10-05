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На Донбасі окупанти порушили "тишу" біля Новолуганського

Постріл із підствольного гранатомета був неприцільним.

На Донбасі окупанти порушили "тишу" біля Новолуганського
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Від початку поточної доби, 5 жовтня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське.

"Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Зазначається, що на інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед українських військових не було.

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