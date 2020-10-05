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На Одещині правоохоронці затримали банду, яка вкрала з банкоматів 3 млн грн

Нацполіція встановила причетність зловмисників до вчинення 9 кримінальних правопорушень.

На Одещині правоохоронці затримали банду, яка вкрала з банкоматів 3 млн грн
Фото: пресслужба Нацполіції

В Одеській області правоохоронці затримали п'ятьох іноземців, які спустошили банкомати на понад три мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Оперативники встановили, що до складу злочинної групи входило п’ять осіб – громадяни сусідньої держави. На цей час відомо, що фігуранти обікрали банкомати на території Одеської, Черкаської, Рівненської, Чернігівської, Житомирської та Полтавської областей. Загальна сума викрадених коштів складає понад три мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба Нацполіції

Затримали зловмисників, коли вони намагалися перетнути державний кордон.

Фото: пресслужба Нацполіції

Слідство встановило, що фігуранти вибирали віддаленні населені пункти та об’єкти, де були встановленні банкомати. Напередодні робили "розвідку", з’ясовували розклад роботи закладів, в яких були встановленні банкомати, наявність камер спостереження, охоронної сигналізації, складали схему нападу та відходу. Уночі вони проникали до приміщень, пошкодивши захисні дверцята та решітки банкомату, виймали касети з грошима та зникали.

Фото: пресслужба Нацполіції

Нацполіція встановила причетність зловмисників до вчинення 9 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Зараз суд обрав запобіжний захід -  – тримання під вартою з правом внесення по 650 тисяч гривень застави. 

Нагадаємо, 25 вересня на Дніпропетровщині четверо зловмисників підірвали банкомат і вкрали майже 1 млн грн.

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