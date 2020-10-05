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Пропускний пункт "Станиця Луганська" відновив роботу (оновлено)

Робота КПВВ була призупинена 1 жовтня у зв’язку з масштабними пожежами.

Пропускний пункт "Станиця Луганська" відновив роботу (оновлено)
Фото: dpsu.gov.ua

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" сьогодні відновлює свою роботу.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"За рішенням Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, сьогодні, 5 жовтня, о 9:00, відновлює роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». КПВВ функціонуватиме за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30", - йдеться у повідомленні.

Робота КПВВ була призупинена в зв’язку з масштабними пожежами на Луганщині.

Оновлення. О 9:00 Державна прикордонна служба розпочала пропускати людей, але десь о 10:00 окупанти зі свого боку перекрили міст та припинили пропуск людей. Про це повідомила Станично-Луганська РДА.

Протягом години з окупованої території жодної людини не перетнуло КПВВ, там накопичилось близько декількох тисяч осіб.

Об 11:00 окупанти почали пропускати людей з лімітом по 15 осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" припинив роботу через пожежі. Вогнем частково пошкоджені об’єкти в сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, що прямують через лінію розмежування.

Пізніше повідомлялося, що основні осередки вогню поблизу КПВВ локалізовано, але пункт залишається закритим.

30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу. В область вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині. При чому, президент Зеленський не пов’язує їх з обстрілами бойовиків.

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