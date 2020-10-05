Поліція встановлює осіб, які можуть бути причетними до організації схеми.

На Луганщині поліцейські викрили схему підкупу виборців за допомогою продуктових наборів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 КК (підкуп виборця, учасника референдуму), проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

"4 жовтня під час огляду одного з магазинів у місті Кремінна поліцейські вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна", - зазначається у повідомленні.

Фото: lg.npu.gov.ua

Фото: lg.npu.gov.ua

Також встановлені свідки та особи, які встигли отримати продукти. Також поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до організації схеми.

Нагадаємо, раніше викрили схему масового підкупу виборців на Чернігівщині. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області представники однієї з політичних партій підозрюються у підробці підписів та документів декількох осіб з іншої партії.