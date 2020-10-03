На Чернігівщині викрили схему масового підкупу виборців

На Чернігівщині правоохоронці затримали групу осіб, причетних до масового підкупу виборців на користь однієї із політичних партій та кандидата у депутати до парламенту по округу №208. Про це повідомили в обласній поліції.

Затримання відбулося 2 жовтня.

"У місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208", - йдеться у повідомленні.

З авто, зокрема, вилучили списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.

Обшук провели в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального Кодексу України - підкуп виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Українська правда, посилаючись на джерело, пише, що голоси скуповували на користь партії "Наш Край".

Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, ЦВК призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №208 у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") одночасно з черговими місцевими виборами - 25 жовтня.

Раніше повідомляли, що у Донецькій області представники однієї з політичних партій підозрюються у підробці підписів та документів декількох осіб з іншої партії.