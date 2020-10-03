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ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси

У їхніх документах не було підтвердження внесення застави.

ЦВК скасувала реєстрацію тезок Філімонова, Зеленського і Саакашвілі на вибори мера Одеси
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія зняла з місцевих виборів однофамільців президента Володимира Зеленського та претендента на посаду мера Одеси Олега Філімонова

Як повідомили у ЦВК, Одеська обласна організація "Слуги народу" поскаржилася на те, що місцевий територіальний виборчком не перевіряє подані документи кандидатів. 

Йдеться про чотирьох однофамільців Філімонова, двох - Зеленського і одного - Саакашвілі.

ЦВК встановила, що в їхніх документах, поданих на реєстрацію, немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори. 

Також ЦВК прийшла до висновку, що виборців намагались ввести в оману шляхом реєстрації так званих "клонів".

Таким чином, Центрвиборчком скасував постанови територіального виборчкому про реєстрацію цих кандидатів і зобов'язав його повторно розглянути документи. 

Крім того, до поліції направлено звернення з проханням провести перевірку.

Раніше повідомляли, що Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 29 кандидатів у мери, при чому у двох із них прізвище Зеленський, у п'ятьох - Філімонов, а один - Саакашвілі. 

В Умані сталася подібна ситуація. Там кандидатом на посаду міського голови зареєстрували повну тезку діяючого мера Олександра Цебрія. Самого Цебрія внесли у список кандидатів лише із другої спроби

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