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Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом".

Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна планує приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Білорусі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна.

"Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там в цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики. Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ціна такої солідарності для України є набагато вищою, ніж для країн ЄС чи НАТО, бо Україна не перебуває під "парасолькою захисту" цих об'єднань, а розширення впливу Росії у Білорусі загрожує українській безпеці.

Раніше Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і так само не визнає його інавгурацію.

Нагадаємо, 1 жовтня лідери країн Євросоюзу узгодили список білоруських чиновників, проти яких запровадять персональні санкції. У цьому списку приблизно 40 прізвищ, але Лукашенка серед них немає. У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про контрсанкції проти ЄС.

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