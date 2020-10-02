Білорусь у відповідь запроваджує санкції проти ЄС

У МЗС Білорусі вважають, що санкції ЄС "введені як каральний захід за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог".

У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти Європейського Союзу у відповідь на рішення саміту ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву білоруського зовнішньополітичного відомства.

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо ряду білоруських посадових осіб білоруською стороною у відповідь відсьогодні вводиться в дію санкційний список", - йдеться в заяві.

У МЗС Білорусі вважають, що санкції ЄС "введені як каральний захід за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які не стала б жодна суверенна держава, що поважає себе".

Також у заяві вказано, що Білорусь не оприлюднюватиме свій санкційний список.

"Замість вибудовування нових візових парканів закликаємо Європейський Союз відкрити кордони для всіх білорусів, а не тільки для "сепарованих" вами", - додали в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників. Лукашенка у списку немає.