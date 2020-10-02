У Трампа виявили коронавірус (оновлено)

Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія отримали позитивний тест на COVID-19.

Про це Трамп повідомив у твіттері.

"Сьогодні вночі Меланія Трамп і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!", - написав президент США.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Оновлення. Лікар Трампа розповів про стан президента та першої леді Сполучених Штатів.

В оприлюдненій Білим домом 2 жовтня заяві Шон Конлі повідомив, що наразі Дональд і Меланія Трамп почуваються добре. Вони планують залишатися вдома у Білому домі.

"Сподіваюся, що президент і надалі виконуватиме свої обов'язки без зривів, поки буде відновлюватися", - заявив особистий лікар Трампа.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близький помічник президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.