У США тестують робота, здатного виявляти COVID-19 по запаху

Американський біотехнологічний стартап під назвою Koniku намагається розробити роботів, які б виявляли за запахом Covid-19 швидше, ніж звичайне тестування.

Про це пише Bloombrerg.

Технологія об’єднує детектори з кремнієвим чіпом, створюючи "кіборга із нюхом", що здатний розпізнавати різні запахи, від вибухових речовин до патогенних мікроорганізмів.

Перше клінічне випробування Koniku розпочалося три тижні тому і буде досліджувати зразки пацієнтів, перевірених на Covid-19, щоб порівняти, наскільки ефективно "запах-бот" виявляє вірус порівняно з традиційними методами. Обмежені внутрішні випробування вже продемонстрували, що він може точно виявити наявність грипу А.

"Наша мета - мати пристрій, який поєднує синтетичну біологію з кремнієм і відображає всі запахи людського життя у глобальному масштабі", - заявив Ошиореноя Агабі, головний виконавчий директор та співзасновник компанії в Сан-Рафаелі, штат Каліфорнія.

"Ми повинні мати пристрій у кожному домі в Америці для виявлення захворювань", - додав він.

Пристрій Koniku, Konikore, за розмірами трохи менше, ніж фрізбі, і нагадує літаючу тарілку. Коли білки в його чіпі зв'язуються із запахом, який він запрограмований виявити, клітини посилюють і обробляють ці сигнали за допомогою машинного навчання, і пристрій починає світитись.

Під час нещодавніх польових випробувань в Алабамі він зміг виявити вибухівку краще, ніж дресировані собаки. Тест проводили представники правоохоронних органів та аерокосмічний гігант Airbus SE, інвестор і партнер Koniku, який працює над впровадженням цієї технології в аеропортах.

Зазначається, що у майбутньому, у разі успіху, його можна буде використовувати не просто в будинках, а для масового виявлення хвороб та патогенних мікроорганізмів у громадських приміщеннях.

Нагадаємо, в липні роботи популярної американської інженерної компанії Boston Dynamics станцювали на порожніх трибунах бейсбольного стадіону в Японії.