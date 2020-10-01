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Ігор Палиця захворів на коронавірус

Він зазначив, що ризиків заразитися для його родичів наразі немає.

Ігор Палиця захворів на коронавірус
Фото: Макс Требухов

Ексгубернатор Одеської області, голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив що отримав позитивний результат тестування на коронавірус COVID-19

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає. Просто були контакти, я вирішив пройти тестування, зранку прийшла така новина. Я почав профілактичне лікування - те, що прописав лікар", - сказа Палиця. 

Він зазначив, що ризиків заразитися для його родичів наразі немає.

"Я ізольований повністю", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у нього діагностували коронавірус .

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