Ігор Палиця захворів на коронавірус

Він зазначив, що ризиків заразитися для його родичів наразі немає.

Ексгубернатор Одеської області, голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця заявив що отримав позитивний результат тестування на коронавірус COVID-19.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає. Просто були контакти, я вирішив пройти тестування, зранку прийшла така новина. Я почав профілактичне лікування - те, що прописав лікар", - сказа Палиця.

Він зазначив, що ризиків заразитися для його родичів наразі немає.

"Я ізольований повністю", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у нього діагностували коронавірус .