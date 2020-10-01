Станом на 29 вересня Міністерство охорони здоров’я витратило на закупівлі лише 44,2 млн грн (1,8%) із 2,4 млрд грн, виділених з Фонду боротьби з СOVID-19.

Про це свідчать дані з Порталу публічних фінансів щодо витрат Державного підприємства “Медичні закупівлі України”, через які закуповується МОЗ.

Загалом за 4 місяці ДП провело 23 транзакції. Відповідно до призначень в платіжках – ці кошти пішли на оплату масок, щитків та респіраторів. Останні дві позиції, відповідно до розрахунків МОЗ, наразі закуплені у повному обсязі. Маски – трохи більше половини від повної потреби. Що ж стосується решти засобів захисту – рукавичок, окулярів та захисного одягу – торги досі не завершені. І, відповідно, медики досі не отримали необхідного захисту, зазначає Bihus.info.

"Ще під час погодження документів на виділення коштів з Фонду, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку. Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один. Потенційна економія на першій партії у 20 тисяч костюмів – 8,1 млн грн з 9,7 млн, закладених на таку кількість цього виду захисту від МОЗ. Усього на костюми МОЗ хотів витратити більше 2 млрд", - пише видання.

У "Медичних закупівлях" припускають, що затримки з закупівлями пов’язані бюрократією, адже кожну позицію перед оголошенням торгів мають затверджувати з МОЗ. Тоді як сам міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно.

"До речі, в липні Кабмін докинув на МОЗ ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі поки також ще не стартували", - зазначає видання.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет міністрів виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.

МОЗ обіцяло почати виплачувати медикам підвищені зарплати в кінці вересня.