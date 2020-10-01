На Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство, - поліція
На Львівщині 36-річна жінка застрелила двох доньок і вчинила самогубство, - поліція
Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду
Верховний Суд вперше скасував рішення Вищого антикорупційного суду
Ексгенпрокурора Луценка прооперували в Німеччині
Ексгенпрокурора Луценка прооперували в Німеччині
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19

Про стан свого здоров'я він не повідомив.

Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19
Владислав Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановні чернігівці, маю повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав Атрошенко.

Про стан свого здоров'я він не повідомив.

В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано нову рекордну кількість випадків коронавірусу - 4 069 за добу.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед депутатів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також