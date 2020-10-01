Мер Чернігова Атрошенко захворів на COVID-19

Про стан свого здоров'я він не повідомив.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Шановні чернігівці, маю повідомити вам, що захворів на коронавірус. Бажаю всім вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких!" - написав Атрошенко.

Про стан свого здоров'я він не повідомив.

В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано нову рекордну кількість випадків коронавірусу - 4 069 за добу.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед депутатів.