У жовтні ​Рада засідатиме лише один день через спалах коронавірусу

Верховна Рада прийняла постанову "Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Зазначається, що цією постановою Рада внесла зміни до календарного плану проведення четвертої сесії, передбачивши, що депутати 1, 2 жовтня працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах); тиждень з 5 по 9 жовтня парламентарі працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах; тиждень з 19 по 23 жовтня: 19 жовтня - триватиме робота з виборцями.

20 жовтня відбудеться пленарне засідання, а 21, 22, 23 жовтня депутати продовжать роботу з виборцями.

Проект постанови зареєстровано за №4171.

Нагадаємо, за останні кілька днів у парламенті захворіли на коронавірус 10 нардепів та представників Апарату. Через це пленарні засідання було скасовано.

Напередодні стало відомо, що на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що ковідом хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її стан оцінювався як важкий. Тимошенко отримувала курс інтенсивної терапії. 11 вересня у "Батьківщині" повідомили, що лідерка партії одужала від коронавірусу, але продовжує лікувати запалення легенів.