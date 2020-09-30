ЦВК зобов'язала тервиборчком переглянути своє рішення про відмову в реєстрації мера Умані на вибори

Цебрію відмовили в реєстрації, але зареєстрували двох його тезок.

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської ТВК про відмову в реєстрації кандидата на посаду Уманського міського голови Олександра Цебрія.

Відповідну постанову ЦВК ухвалила у вівторок, 29 вересня.

"До ЦВК надійшла скарга від Черкаської обласної організації політичної партії «Пропозиція». Просили скасувати постанову про відмову реєстрації і визнати протиправною бездіяльність Уманської міської ТВК щодо неповідомлення про виявлені недоліки", - повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Проте на засіданні 29 вересня ЦВК відмовила у задоволенні скарги у частині визнання протиправною бездіяльність Уманської міської ТВК.

"ЦВК з власної ініціативи розглянула викладені у скарзі факти. Виявила порушення у відповідній постанові, скасувала постанову Уманської міської ТВК про відмову у реєстрації Олександра Цебрія та зобов’язала комісію сьогодні до 21:00 повторно розглянути документи кандидата", - сказано у повідомленні.

Пізно ввечері 25 вересня мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що йому відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате у списку кандидатів з’явилися два повних тезки.

У ЦВК зазначають, що Цебрію відмовили у реєстрації через неточності в документах.

Олександр Цебрій очолює Умань фактично з 2014 року (до 2015-го на посаді в.о. міського голови).

У серпні він виступив проти приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана в Умані. Цебрій публічно вимагав обмежити в'їзд паломників і навіть ночував під Офісом президента, вимагаючи зустрічі з Володимиром Зеленським.

Більше про позицію мера Умані та ситуацію в місті читайте в інтерв’ю: "Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф".