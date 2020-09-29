Тимошенко: розпродаж землі - неконституційний, це розуміє навіть влада, яка його протягувала

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголошує, що закон про продажу землі є неконституційним, а президент, його команда та лобісти свідомо пішли на порушення, щоб зірвати засідання Конституційного суду.

Про це вона заявила під час брифінгу за результатами першого засідання КС.

"Сьогодні замість розгляду справи в Конституційному суді, по суті, ми побачили одну очевидну річ – президенти в країні змінюються, а шахрайські прийоми залишаються такими, як були всі часи. Для того, щоб зірвати сьогодні засідання Конституційного суду два представники президента «випадково» не змогли з’явитися на це засідання", – обурилася Тимошенко.

Вона переконана, що такі збіги не випадковість, а грубе перешкоджання правосуддю стосовно зупинки продажу сільськогосподарської землі.

"Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за перешкоджання правосуддю. Очевидно, що президент, його команда та лобісти, які протягнули закон про розпродаж землі, пішли прямо на порушення закону України для того, щоб зірвати засідання суду", – зауважила лідер "Батьківщини".

"Такі дії означають, що всі причетні до протягування документу, розуміють, що закон неконституційний, що процедури, які супроводжували його ухвалення, є незаконними, й вони точно знають – якщо буде неупереджений, об’єктивний розгляд справи у суді, цей закон має всі підстави бути визнаним неконституційним", - додала Тимошенко.

Вона наголосила, що боротьба за збереження української землі вступає у рішучий етап, і зараз є реальна можливість скасувати закон про розпродаж.

"Я хочу вірити, що Конституційний суд, який зараз крок за кроком, на мій погляд, стає реально незалежним конституційним судом, дасть можливість почути всім вбивчі аргументи, що сьогодні роблять з Україною в напрямку продажу сільськогосподарської землі", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, у травні 53 депутати Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді закон про умови обігу земель сільськогосподарського призначення. Це вже друге конституційне подання щодо закону про ринок землі. Перше ініціювала "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко і Сергієм Власенком.