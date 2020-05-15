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Вторая группа депутатов обжаловала в КСУ закон о рынке земли

ОПЗЖ пошла в суд отдельно от "Батькивщины".

Вторая группа депутатов обжаловала в КСУ закон о рынке земли
Фото: Макс Левин

53 депутата Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Это уже второе конституционное представление по закону о рынке земли. Первое инициировала "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко, новое - "ОПЗЖ" во главе с Василием Нимченко и Натальей Королевской.

Они ссылаются на то, что только украинский народ является владельцем территории Украины и вопросы, касающиеся земли как объекта собственности народа, не могут решаться без его волеизъявления на референдуме.

Также депутаты указывают на то, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры. Финальное голосование состоялось в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня 30 марта, который был определен временем проведения внеочередного пленарного заседания. При этом во время рассмотрения правок в зале присутствовали меньше 226 депутатов, "то есть заседание было неполномочным".

В связи с этим авторы представления просят признать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" №552-IX неконституционным.

Напомним, что законом предусмотрен запуск рынка земли с 1 июля 2021 года.

Право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров смогут покупать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме. Российским компаниям и офшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом исходе референдума.

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