За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности

За первый год президентства Владимира Зеленского государственные должности получили более 30 человек, которые ранее работали в структуре студии "Квартал 95", дочерних организациях, компаниях, которые предоставляли услуги и сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, а также были знакомыми, друзьями, родственниками президента или его окружения.

12 из них работали в студии "Квартал 95", говорится в сообщении "Комитета избирателей Украины". Указанные лица получили должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, должности в органах безопасности, центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов или были избраны нардепами.

Отмечается, что большинство из них раньше не работали на аналогичных должностях. У некоторых был опыт работы, но именно во время президента Зеленского они получили стремительный карьерный рост.

В "Комитете избирателей" подчеркнули, что будучи еще кандидатом в президенты Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых.

"Студия "Квартал 95" превратилась в кузню кадров для новой власти. Если учитывать назначение не только лиц, которые непосредственно работали в структурах "95 квартала", а их знакомых, друзей, родственников, то речь идет о как минимум трех десятках лиц, которые оказались на влиятельных государственных должностях. Реальная цифра может оказаться еще большей", - сообщил глава КВУ Алексей Кошель.

По данным Комитета, в Офисе президента работают:

Андрей Ермак (кинопродюсер и товарищ президента) - руководитель ОПУ;

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер студии "Квартал 95") - первый замглавы ОПУ;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - замглавы ОПУ;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор студии "Квартал 95") - первый помощник президента;

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, была директором по развитию студии) - руководитель департамента информационной политики ОПУ;

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель студии "Квартал 95") - глава СБУ;

Сергей Сивохо (креативный продюсер студии) - бывший советник на внештатной основе секретаря СНБО;

Владислав Бухарев (по данными СМИ, муж сценаристки студии, знакомый Зеленского) - советник главы МВД, экс-глава Службы внешней разведки и экс-первый замглавы СБУ;

Александр Пашков (по данным СМИ, является мужем бухгалтера студии "Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Минобороны.

В центральных органах исполнительной власти и пригосударственных структурах:

Марина Кудерчук (сотрудничала со студией "Квартал 95" в Запорожье) - глава Госагентства Украины по вопросам кино;

Сергей Борзов (по данным СМИ, является мужем нардепки Ирины Борзовой, бывший директор команды КВН "Сборная Украины") - глава Государственного управления делами;

Татьяна Руденко (глава пресс-службы студии) - член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

Юлия Мецгер (по данным СМИ, она поддерживает дружеские отношения с актрисой студии "Квартал 95" Еленой Кравец) - член набсовета ПриватБанка;

Ирина Копайгора (по данным СМИ, является дочкой преподавателя в Криворожском экономическом университете, где получал образование Зеленский) - государственная уполномоченная Антимонопольного комитета;

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского) - замминистра внутренних дел.

Нардепами были избраны Николай Тищенко (кум главы ОПУ Ермака), Юрий Корявченков (актер "Квартала 95"), Александр Кабанов (сценарист "Квартал 95"), Максим Ткаченко (руководитель "Квартал-Концерт"), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов "Квартал 95"), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу "Квартал 95"), Руслан Стефанчук (давний товарищ Зеленского) - первый замглавы Верховной Рады; Николай Стефанчук (брат Руслана Стефанчука), Александр Завитневич (по данными СМИ, его супруга была одноклассницей Зеленского), Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни), Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха"), Александр Качура (по данными СМИ, его юридическая компания предоставляла услуги студии "Квартал 95"), Владимир Воронов (по данным СМИ, сотрудничал с "Квартал-Концертом"), Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала"), Александр Скичко (актер, ведущий), Ирина Борзова (по данным СМИ, дочь продюсера "Лиги смеха").

Напомним, что 12 мая глава пресс-службы "Квартала 95" Татьяна Руденко заняла вакантное место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.