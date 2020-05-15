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Продление запрета российских соцсетей лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне, - Порошенко

Посещаемость «ВКонтакте» упала с 54% до 10%.

Продление запрета российских соцсетей лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Продолжение запрета российских соцсетей является правильным решением. За три года она доказала свою эффективность. Об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.

"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренную моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыт. Верховная Рада в такой ситуации должна сказать свое слово. Я благодарен народным депутатам своей и другим фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию", - отметил Порошенко.

По его словам, запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказала свою эффективность.

"По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают «ВКонтакте», упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей «Одноклассники» снизилась с 35% до 10%. Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей «русского мира» и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб", - резюмировал Петр Порошенко.

При этом он отметил, что против продления запрета соцсетей проголосовала фракция ОПЗЖ.

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