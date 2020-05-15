Нет времени медлить с созданием Службы финансовых расследований

Вначале хочу напомнить короткую историю «создания» Службы финансовых расследований , начиная с «попыток» и «обещаний» предыдущей власти с 2013 года, которые так и не оправдались.

Еще в 2019 году спикеры команды Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что в целях борьбы с коррупцией планируют создать отдельный орган для расследования дел об экономических преступлениях и подать законопроект о Службе финансовых расследований. Соответствующий пункт был в программе победителя выборов, действующего Президента Украины. Еще тогда экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщал, что создание СФР Президент рассматривает в качестве приоритетной задачи. Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, заниматься их выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием. Проект закона о Бюро финансовых расследований по поручению Главы государства даже был внесен в Верховную Раду 30 августа 2019 года как неотложный.

Однако, уже 2 октября 2019 его сняли с рассмотрения, и одновременно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении другой законопроект №1208-2 авторства народных депутатов Ольги Василевской-Смаглюк и Дениса Монастырского, который был отклонен уже 17 января 2020 года.

Честно говоря, не могу понять причин такого «затягивания» властью.

Я уже почти 5 лет изучаю и анализирую много полезной информации из различных источников по вопросу создания и работы аналогичных органов в других странах. Я публично и последовательно предлагаю власти Концепцию Службы финансовых расследований от Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Именно сейчас это принципиальный вопрос. Необходимо провести все для того, чтобы «эпидемия» давления на бизнес наконец закончилась. Такой новый орган в Украине крайне необходим и в ближайшее время надо создавать. Переходом от карательных функций к функциям аналитики и расследования с четким определением основных задач и компетенции созданного органа, власть, бесспорно, вернет доверие общества к правоохранительным органам.

Фото: Александр Рудоманов

Международный опыт свидетельствует о том, что именно уменьшение количества государственных органов финансового контроля и финансовых расследований только повышает эффективность их деятельности.

Еще 26 мая 2017 в Университете ДФС Украины к 20-летию создания факультета подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников налоговой милиции состоялась Международная конференция по финансовым расследованиям. Я принимал в ней участие наряду с представителями Италии, Белоруссии, Грузии, США и Великобритании. В ходе конференции приводились примеры успешной работы в сфере финансовых расследований представителями Службы внутренних доходов США, Финансовой Гвардии Италии, Налоговой и Таможенной службы ее Величества, Следственной службы Министерства финансов Грузии и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Так, заместитель председателя следственного отдела Следственной службы Министерства финансов Грузии Мераб Гамкрелидзе отмечал, что благодаря именно работе службы финансовых расследований Грузия может похвастаться отсутствием контрабанды, фальшивомонетчиков и незаконного оборота сигарет. У них Служба финансовых расследований занимается выявлением преступлений и нарушений в финансово-экономической сфере, оперативно-розыскной деятельностью, полным расследованием преступлений в пределах компетенции, а также предотвращением административных правонарушений, нарушений таможенных процедур, отмывания денег и посягательств на права интеллектуальной собственности.

Именно основательное изучение и взвешенное введение положительного европейского опыта, в частности опыта Литвы, является важным для установления собственной модели роли нашего государства в регулировании вопросов финансово-экономической безопасности. А это - гарантия независимости и целостности нашей страны и условие обеспечения ее финансово-экономической безопасности.

Остановлюсь именно на опыте Литовской Республики.

Как известно, в контексте эффективного построения и обеспечения системы экономической безопасности Литвы была создана Служба расследования финансовых преступлений (СРФЗ), целью которой является разработка методов борьбы с криминальной деятельностью против государственной системы. СРФЗ ответственна за предотвращение и анализ отмывания денег и финансирования терроризма и имеет стратегию развития связей с общественностью, в рамках которой она, кстати, активно привлекает общество к профилактической деятельности против финансовых преступлений.

Так, отдел профилактики отмывания средств Комитета по анализу и предупреждению является основным подразделением СРФЗ. Это – Литовский филиал финансовой разведки, который обязан осуществлять следующую деятельность:

• собирать и записывать информацию о денежных операциях и операциях заказчика и о заказчике, который осуществляет такие операции и транзакции;

• накапливать, анализировать и публиковать информацию, касающуюся внедрения мероприятий по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма;

• сообщать правоохранительным и другим государственным учреждениям информацию о денежных операциях и операциях, осуществленных заказчиком;

• предоставлять финансовым учреждениям и другим субъектам информацию о критериях определения возможного отмывания средств и финансирования терроризма и подозрительные или необычные денежные операции;

• сообщать финансовым учреждениям, правоохранительным органам и другим государственным институтам о результатах анализа и изучения своих отчетов о подозрительных или необычных денежных операциях и сделках, о наблюдении за возможными отмыванием средств и финансированием терроризма;

• оценивать правовые акты и подавать предложения по совершенствованию в соответствии с международными стандартами и рекомендациями.

Литовская СРФЗ преследует свою цель - осуществление оперативных мероприятий по раскрытию и проведению досудебного следствия и предотвращению преступных действий, борьба с отмыванием денег и средств, гарантирующих легитимность получения и использования фондов финансовой поддержке Европейского Союза и других стран, осуществляя экспертизу своей коммерческой и финансовой деятельности и подавая выводы специалистам по этому вопросу. СРФЗ также способствует возмещению скрытых налогов, стремясь максимально показать влияние на эту деятельность фактического дохода, уплачиваемого в государственный бюджет.

Интересна информация со ссылкой на Financial Crime Investigation Service по практической составляющей СРФЗ. Так, к наиболее резонансным уголовным преступлениям, раскрытых СРФЗ, относятся:

незаконная торговля нефтепродуктами группой литовских и латвийских граждан;

незаконная торговля бензином и дизельными двигателями в Вильнюсе и Мажейкяй двумя организованными группами;

торговля криптовалютой группой лиц;

торговля пластиковыми дверями и окнами компанией в Клайпеде.

Приведу несколько цифр работы данной Службы за 2019 г. с официального сайта СРФЗ при МВД Литовской Республики:

начато досудебное следствие - 352;

завершено 353 досудебных расследований (из них направлено в суд и завершено 259, из которых расследовано 555 уголовных правонарушений (+35 к показателю 2016 года);

ущерб, установленный во время расследований - более 49,9 млн евро (28,4 млн евро в завершенном и 21,5 млн евро в текущем периоде (+10,9 млн евро к показателю 2016 года);

при закрытом расследовании – 28,4 млн евро (+6,7 млн евро к показателю 2016 года);

при проведении расследований – 21,5 млн евро (+4,2 млн евро к показателю 2016 года);

добровольное возмещение убытков в государственном бюджета – 4,9 млн евро по делам досудебного следствия;

разъяснено о попытке незаконно получить средства финансовой помощи ЕС – 14,5 млн евро, проведено исследование экономической и финансовой деятельности и представлены выводы специалистов - 662 (+37 к показателю 2016 года).

Статистика говорит сама за себя - СРФЗ Литвы работает успешно и очень результативно.

Кстати, еще в феврале 2018 Украина и Литва договаривались создать Координационный комитет для реализации реформы ГФС Украины и создания Службы финансовых расследований, который по предложению литовской стороны должен был возглавить Министр финансов Украины и координировать сотрудничество с ЕС. Одним из ключевых вопросов тогда, в рамках реформы ДФС, была окончательная ликвидация налоговой милиции и создания единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства. Александр Данилюк тогда еще отмечал, что Министерство финансов готово сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами над созданием органа противодействия финансовым преступлениям против государства при условии обеспечения прозрачности на всех этапах этого процесса. И что получилось - только «желание» и больше ничего.

Что мешает нынешней власти наконец поставить «жирную» точку в этом вопросе и создать как можно быстрее новый единый орган для борьбы с финансовыми преступлениями против государства - Службу финансовых расследований? Почему власти не хватает политической воли? Вопрос открытый, по крайней мере, для меня.

Позиция Президента Украины мне лично понятна, она была озвучена уважаемым Владимиром Александровичем еще 19 сентября 2019 на встрече с руководством новоизбранного Верховной Рады Украины и Правительства, где вопрос принятия закона о создании СФР стоял среди первоочередных и необходимых для принятия закона до 2 декабря 2019 года.

Хочу публично обратиться к народным депутатам Украины - не медлите, нет на это времени. В Государственном бюджете на создание Бюро финансовых расследований было заложено – 1 288 141,4 тыс. грн. После внесенных изменений – осталось 649 348,1 тыс. грн. (50,4%). Учитывая, что уже май месяц, и до конца этого года осталось 7 месяцев, уверен, что именно на создание Бюро (Службы) финансовых расследований и для начала работы нового единого органа этого предостаточно. Хотя, насколько я понимаю, эти средства перераспределены и используются налоговой милицией.

Ассоциация налогоплательщиков Украины вместе с украинским бизнесом долго и целенаправлено отстаивает создание будущего органа по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений. Есть надежды на существенные сдвиги в этом вопросе в ближайшее время.