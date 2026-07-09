Відтепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ.

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НСЗУ запустила новий дашборд із даними ЕСОЗ про проведення КТ та МРТ.

Про це повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак.

Дашборд показує статистику КТ та МРТ у розрізі кожного закладу, громади й області, навантаження на обладнання та фахівців, пояснює начальник Аналітичного управління НСЗУ Василь Півень,

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А також розподіл обстежень за годинами доби та днями тижня.

"Вперше можна побачити, як фактично працюють кабінети: коли навантаження найбільше, а коли обладнання використовується менше", -- зазначив Василь Півень.

У дашборді відображаються не лише послуги, оплачені НСЗУ, а всі КТ та МРТ, внесені до електронної системи здоров’я і в межах Програми медичних гарантій, і за іншими джерелами фінансування, у тому числі платні.

“Це дозволяє вперше відкрито аналізувати співвідношення безоплатних і платних обстежень. Раніше таких відкритих даних просто не було”, – додає Півень.

Також новий дашборд, за словами голови НСЗУ Наталії Гусак, дозволяє оцінити також ефективність організації роботи служби діагностики.

Наприклад, загалом по країні в комунальних закладах лише близько 3% досліджень проводять як платні послуги, а переважна більшість — у межах Програми медичних гарантій або інших програм фінансування.

Тільки 9% досліджень проводять після 18 години дня.

Важливе уточнення: дашборд не показує

чи є вільні місця для запису;

графік роботи кабінету КТ або МРТ;

чи працює обладнання саме зараз;

чи можна отримати конкретне обстеження безоплатно в певний день.

Таку інформацію необхідно уточнювати безпосередньо у медичному закладі.

Нагадаємо, що МОЗ хоче зобов'язати приватні медзаклади-орендарі площ комунальних лікарень зайти у програму медичних гарантій і працювати в її межах через єдину юридичну особу — комунальну лікарню.