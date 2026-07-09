НСЗУ запустила новий дашборд із даними ЕСОЗ про проведення КТ та МРТ.
Про це повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак.
Дашборд показує статистику КТ та МРТ у розрізі кожного закладу, громади й області, навантаження на обладнання та фахівців, пояснює начальник Аналітичного управління НСЗУ Василь Півень,
А також розподіл обстежень за годинами доби та днями тижня.
"Вперше можна побачити, як фактично працюють кабінети: коли навантаження найбільше, а коли обладнання використовується менше", -- зазначив Василь Півень.
У дашборді відображаються не лише послуги, оплачені НСЗУ, а всі КТ та МРТ, внесені до електронної системи здоров’я і в межах Програми медичних гарантій, і за іншими джерелами фінансування, у тому числі платні.
“Це дозволяє вперше відкрито аналізувати співвідношення безоплатних і платних обстежень. Раніше таких відкритих даних просто не було”, – додає Півень.
Також новий дашборд, за словами голови НСЗУ Наталії Гусак, дозволяє оцінити також ефективність організації роботи служби діагностики.
Наприклад, загалом по країні в комунальних закладах лише близько 3% досліджень проводять як платні послуги, а переважна більшість — у межах Програми медичних гарантій або інших програм фінансування.
Тільки 9% досліджень проводять після 18 години дня.
Важливе уточнення: дашборд не показує
- чи є вільні місця для запису;
- графік роботи кабінету КТ або МРТ;
- чи працює обладнання саме зараз;
- чи можна отримати конкретне обстеження безоплатно в певний день.
Таку інформацію необхідно уточнювати безпосередньо у медичному закладі.
Нагадаємо, що МОЗ хоче зобов'язати приватні медзаклади-орендарі площ комунальних лікарень зайти у програму медичних гарантій і працювати в її межах через єдину юридичну особу — комунальну лікарню.
Причиною такої ініціативи МОЗ називає саме ускладнений доступ до гарантованої державою безоплатної КТ та МРТ діагностики, якщо до цього в людини є покази.