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Центр громадського здоров’я радить влітку не засмагати – є ризик раку шкіри

Центр громадського здоров’я МОЗ не радить засмагати через ризики для тіла через ультрафіолетове випромінювання.

Центр громадського здоров’я радить влітку не засмагати – є ризик раку шкіри
Фото: EPA/UPG

Адже воно стоїть за сонячними опіками, передчасним старінням шкіри й підвищеним ризиком розвитку раку шкіри. 

Про це повідомляє Центр.

Засмага — як у солярії, так і під дією прямого сонця, є захисною реакцією організму на УФ-проміння, невидиме для людського ока електромагнітне випромінення сонця. 

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Залежно від довжини хвилі УФ-промені діляться на UVA (довгі), UVB (середні) та UVC (короткі). До поверхні Землі доходять переважно UVA- та UVB-промені. Це одна з топ-загроз для здоров'я людини влітку:

  • UVB-промені відповідають насамперед за сонячні опіки й еритему — запальне почервоніння шкіри;
  • UVA-промені проникають глибше й прискорюють старіння шкіри.

Спільна дія цих променів збільшує ризик розвитку раку шкіри, зокрема меланоми.

Меланін, який утворюється у шкірі, частково поглинає та розсіює шкідливе УФ-проміння, допомагаючи зменшити подальше пошкодження ДНК та ризик сонячних опіків. Однак захист цей скромний — на рівні SPF 2–4. Тоді як ефективні креми мають рівень SPF 30+. До того ж, меланін починає вироблятися лише через 48–72 години після опромінення — тобто коли пошкодження ДНК у клітинах вже відбулося.

“Саме тому з кожним епізодом засмаги зростає ризик раку шкіри. УФ-промені спричиняють пошкодження ДНК клітин шкіри і сприяють багаторічному накопиченню мутацій у ДНК. Якщо ці мутації торкнуться генів, відповідальних за поділ клітин, клітина може почати ділитися безконтрольно. І тоді розвивається рак шкіри”, – пояснює ЦГЗ.

Центр пояснює базові правила поведінки влітку на сонці:

1. Уникайте сонця в пікові години, тобто з 11 до 16 години, коли УФ-випромінення найагресивніше:

  • перебувайте в затінку або в приміщенні;
  • по вулиці пересувайтесь у тіні будинків і дерев;
  • використовуйте парасольку.

2. Користуйтеся сонцезахисним кремом. Для ефективного захисту дорослій людині потрібно щонайменше 30–35 мл крему на все тіло:

  • обирайте крем широкого спектра з фактором захисту від сонця SPF 30 або вище — інформацію про SPF шукайте на упаковці;
  • наносьте крем на всі відкриті ділянки тіла за 15–30 хвилин до виходу на вулицю — не забувайте про шию, скроні та вуха;
  • оновлюйте захист кожні 2 години, а також після купання та витирання рушником;
  • не користуйтеся простроченими кремами.

3. Прикривайте шкіру одягом

  • обирайте легкий, вільний і світлий одяг із довгими рукавами, який закриває ноги та руки;
  • для захисту голови вдягайте крислатий капелюх, що затіняє обличчя, вуха та потилицю. Солом’яні капелюхи з дірочками пропускають промені, тож їх краще не беріть.
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4. Захистіть очі — носіть якісні сонцезахисні окуляри. УФ-промені можуть спричинити катаракту (розвивається поступово) й пошкодити рогівку (гостре ушкодження), тому носіть темні окуляри, які блокують 99–100% UVA- та UVB-проміння. Навіть у похмурі дні варто захищати очі, оскільки УФ-проміння проходить крізь хмари.

5. Особливо захищайте дітей. Дитяча шкіра більш чутлива до впливу ультрафіолету, а тяжкі опіки в дитинстві — один із головних факторів ризику меланоми в дорослому житті.

  • Подбайте, щоб дитина перебувала в тіні, особливо в спекотні години.
  • Немовлятам до 6 місяців сонцезахисний крем не рекомендується. Єдиний захист для них — тінь і легкий одяг.

Якщо таки обпеклися на сонці

Пошкодження шкіри зазвичай з'являються протягом кількох годин після впливу агресивних УФ-променів. Обгоріти може будь-яка частина тіла — навіть мочки, губи та шкіра голови. Найпомітніші ознаки сонячного опіку:

  • біль і почервоніння в ураженій ділянці;
  • шкіра гаряча на дотик;
  • пухирці з рідиною на шкірі;
  • головний біль, лихоманка;
  • нудота (при сильному опіку).

Обов'язково зверніться до сімейного лікаря, якщо:

  • ваш стан після опіку не починає покращуватися впродовж кількох днів або погіршується;
  • пухирці покривають велику частину тіла або з'являються на обличчі, руках чи статевих органах;
  • виник сильний набряк у місці опіку;
  • є ознаки інфікування в місцях появи пухирців: гній, червоні смуги, посилення болю.

Телефонуйте 112 або 103, якщо є:

  • лихоманка;
  • втрата свідомості;
  • ознаки зневоднення (сухість у роті, відсутнє або рідке сечовипускання);
  • багаторазове блювання.
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