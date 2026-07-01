Свириденко: ветерани з втратою зору можуть отримати до 95 тисяч грн на адаптацію побуту

Кошти можна використати на адаптацію побуту та спеціальні пристрої.

В Україні стартував прийом заяв на цільову допомогу для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України.

Про це повідомила глава українського уряду Юлія Свириденко.

Програма передбачає виплати до 95 000 грн за підтримки Червоного Хреста. Кошти надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року та можуть бути використані для облаштування побуту й створення більш комфортних умов проживання.

У межах програми доступно 26 видів побутової техніки та адаптаційних засобів. Серед них – спеціальні смартфони з озвученням екрана, адаптивні побутові пристрої та навігаційні системи для людей із порушенням зору.

Подати заяву можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн – до відповідного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання (для ВПО – за фактичним місцем перебування).