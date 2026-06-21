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Кулеба: понад 3 500 військових і ветеранів отримають підтримку на житло

За останні 3 роки майже 500 тисяч українських родин уже скористалися житловими програмами держави.

Кулеба: понад 3 500 військових і ветеранів отримають підтримку на житло
Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Понад 3 500 українських військових і ветеранів отримають фінансову підтримку для придбання власного житла. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, під час Конференції з відновлення України в Римі було розпочато діалог із Банком розвитку Ради Європи щодо розширення житлових програм для громадян, які втратили житло через війну.

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У результаті Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила дві заявки України загальним обсягом 140 млн євро.

Зокрема, 80 млн євро спрямують на програму "Житло для ВПО з ТОТ" у межах ініціативи єВідновлення. Це дозволить профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Перший транш у 40 млн євро очікується у вересні.

Ще 60 млн євро передбачено для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. Завдяки цій програмі та механізму повторного використання коштів планується надати понад 1 500 доступних кредитів для захисників і захисниць.

Загалом, за останні три роки майже 500 тисяч українських родин уже скористалися житловими програмами держави.

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