Свириденко: понад 3 тисячі родин ВПО придбали житло за державною програмою житлових ваучерів

На участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв.

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Понад 3 тисячі родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій уже придбали житло в межах державної програми житлових ваучерів.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Програма передбачає надання житлових ваучерів ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

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З 1 травня найбільше житла за ваучерами придбано в Київській області – використано понад 500 сертифікатів на суму понад 1 млрд грн.

Далі за обсягами реалізації програми йдуть Дніпропетровська область – 342 ваучери на 682,8 млн грн, Одеська область – 298 ваучерів на 595,8 млн грн, а також місто Київ – 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

Понад 88% придбаного житла становлять квартири, ще близько 10% – приватні будинки.

Загалом на участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв. Більше 33 тисяч із них уже розглянуто та погоджено місцевими комісіями.

На першому етапі фінансування погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

Уряд працює над залученням додаткового фінансування, щоб розширити можливості програми "Житло для ВПО з ТОТ" у межах "єВідновлення".