«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: понад 3 тисячі родин ВПО придбали житло за державною програмою житлових ваучерів

На участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв.

Свириденко: понад 3 тисячі родин ВПО придбали житло за державною програмою житлових ваучерів
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Понад 3 тисячі родин внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій уже придбали житло в межах державної програми житлових ваучерів. 

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Програма передбачає надання житлових ваучерів ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Реклама

З 1 травня найбільше житла за ваучерами придбано в Київській області – використано понад 500 сертифікатів на суму понад 1 млрд грн

Далі за обсягами реалізації програми йдуть Дніпропетровська область – 342 ваучери на 682,8 млн грн, Одеська область – 298 ваучерів на 595,8 млн грн, а також місто Київ – 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

Понад 88% придбаного житла становлять квартири, ще близько 10% – приватні будинки.

Загалом на участь у програмі подано понад 41 тисячу заяв. Більше 33 тисяч із них уже розглянуто та погоджено місцевими комісіями.

На першому етапі фінансування погоджено 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

Уряд працює над залученням додаткового фінансування, щоб розширити можливості програми "Житло для ВПО з ТОТ" у межах "єВідновлення".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies