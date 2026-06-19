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Ціна на нафту впала нижче позначки у 75 доларів за барель

Мінус десяток доларів за тиждень завдяки Трамповому миру з Іраном.

Ціна на нафту впала нижче позначки у 75 доларів за барель
Фото: СЗРУ

У четвер, 18 червня, ціна сирої нафти на міжнародних ринках опустилася нижче позначки 75 доларів за барель, відреагувавши на підписання президентом США Дональдом Трампом у Версалі меморандуму про взаєморозуміння з Іраном.

Як пише Trading Economics, нинішній рівень цін став найнижчим з початку березня, коли на тлі активної фази війни на Близькому Сході відбулося різке підняття вартості сировини з приблизно 65 доларів до понад 110 у піковий період. 

Зниження цінника на чорне золото пов'язане з тим, що перші кораблі почали залишати Перську затоку через Ормузьку протоку, яка на період 60 днів технічних переговорів між США та Іраном має бути зоною вільного судноплавства. Після завершення цього періоду Тегеран розраховує отримати контроль над міжнародним маршрутом та брати із кораблів плату за проходження.

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