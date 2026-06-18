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Кириленко назвав компанії, які "мають ознаки монополії"

Голова АМКУ зазначив, що сама по собі наявність монопольного становища не є порушенням конкурентного законодавства, порушенням є тільки зловживання ним.

Кириленко назвав компанії, які "мають ознаки монополії"
Павло Кириленко
Фото: amcu.gov.ua

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко назвав низку компаній, які, на його думку, мають ознаки монополії

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"ДТЕК, що входить в групу компаній СКМ, має ознаки монопольного (домінувального) становища на деяких ринках послуг з передання й розподілу електроенергії. Якщо взяти ринки споживчих і продовольчих товарів, то ознаки монопольного становища має група МХП з виготовлення й реалізації курятини і група Інтерпайп – виготовлення спеціальних металевих виробів", – сказав кириленко.

За його словами, зараз комітет проводить заходи контролю на ринках розподілу й реалізації електроенергії і, зокрема - досліджує діяльність ДТЕК. 

Кириленко наголосив, що сама по собі наявність монопольного становища не є порушенням конкурентного законодавства, порушенням є тільки зловживання ним.

"Якщо називати природних монополістів, чиє монопольне становище випливає із технологічних особливостей діяльності, якою вони займаються, то це – Укрзалізниця, Укренерго та Група Нафтогаз (а саме АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Газоросподільні мережі України", АТ "Укртранснафта"), ТОВ "Оператор ГТС Україна", – зазначив голова АМКУ. 

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