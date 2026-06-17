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Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн.

Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Вона передбачає поступове підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу", - зазначила Свириденко

Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Попри це, в уряді передбачили і сценарій стійкості на випадок тривалої війни.

Заплановано прискорення зростання реального ВВП на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.

  • Кабмін визначив ключові пріоритети у сфері підтримки бізнесу від подальшого виведення економіки з тіні до спрощення регуляторних процедур. 
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