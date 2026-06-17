Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн.

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Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Вона передбачає поступове підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу", - зазначила Свириденко

Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Попри це, в уряді передбачили і сценарій стійкості на випадок тривалої війни.

Заплановано прискорення зростання реального ВВП на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.