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Міноборони: українські виробники зброї отримали майже 10 млрд грн пільгових кредитів

Підприємства можуть отримати до 500 мільйонів гривень строком до п’яти років на інвестиційні цілі.

Міноборони: українські виробники зброї отримали майже 10 млрд грн пільгових кредитів
Фото: mil.gov.ua

Українські підприємства ОПК вже отримали 162 пільгові кредити на загальну суму 9,8 мільярда гривень у межах державної програми підтримки, яку реалізує Міноборони України.

Про це повідомили у відомстві.

Програма покликана допомогти виробникам озброєння залучати додаткові фінансові ресурси для розвитку виробництва та зміцнення обороноздатності держави.

Зокрема, підприємства можуть отримати до 500 мільйонів гривень строком до п’яти років на інвестиційні цілі, а також до 100 мільйонів гривень строком до трьох років для поповнення оборотного капіталу.

Отримані кошти виробники можуть спрямовувати на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових.

У Міноборони наголошують, що програма пільгового кредитування є одним із ключових інструментів підтримки українського оборонно-промислового комплексу та сприяє нарощуванню власного виробництва озброєння в умовах повномасштабної війни.

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