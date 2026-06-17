​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ГоловнаЕкономікаБізнес

Reuters: видобуток російської нафти упав до 8,7 мільйона барелів на добу

Українські діпстрайки призводять до часткових або повних зупинок російських НПЗ.

Reuters: видобуток російської нафти упав до 8,7 мільйона барелів на добу
НПЗ в Москві
Фото: Exilenova+

Видобуток сирої нафти в Росії у травні знизився до 8,7 мільйона барелів на добу, що приблизно на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також цей показник на 10% нижчий від запланованого рівня видобутку на травень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У звіті МЕА зазначається, що через продовження ударів по російській нафтовій інфраструктурі прогноз щодо видобутку нафти в РФ у 2026 році було знижено на 200 тисяч барелів на добу – до 8,95 мільйона барелів на добу.

Реклама

Аналітики MEA відзначають, що Україна з початку року активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи, намагаючись послабити ключове джерело фінансування війни. Це призводить до часткових або повних зупинок переробки нафти на окремих підприємствах.

Також повідомляється, що Сили оборони ЗСУ почали завдавати ударів і по більш віддалених об’єктах нафтової інфраструктури РФ із застосуванням далекобійних безпілотників.

За даними Reuters, Росія вперше офіційно визнала можливе зниження видобутку нафти у 2026 році, пояснивши це незапланованими ремонтними роботами. Водночас країна припинила публікувати офіційну статистику видобутку ще у 2023 році.

Попри це, експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у травні залишався відносно стабільним – близько 7,4 мільйона барелів на добу. 

Водночас доходи РФ від експорту нафти знизилися на 710 мільйонів доларів і становили 20,8 мільярда доларів через падіння світових цін.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies