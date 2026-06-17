Видобуток сирої нафти в Росії у травні знизився до 8,7 мільйона барелів на добу, що приблизно на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також цей показник на 10% нижчий від запланованого рівня видобутку на травень.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У звіті МЕА зазначається, що через продовження ударів по російській нафтовій інфраструктурі прогноз щодо видобутку нафти в РФ у 2026 році було знижено на 200 тисяч барелів на добу – до 8,95 мільйона барелів на добу.

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Аналітики MEA відзначають, що Україна з початку року активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи, намагаючись послабити ключове джерело фінансування війни. Це призводить до часткових або повних зупинок переробки нафти на окремих підприємствах.

Також повідомляється, що Сили оборони ЗСУ почали завдавати ударів і по більш віддалених об’єктах нафтової інфраструктури РФ із застосуванням далекобійних безпілотників.

За даними Reuters, Росія вперше офіційно визнала можливе зниження видобутку нафти у 2026 році, пояснивши це незапланованими ремонтними роботами. Водночас країна припинила публікувати офіційну статистику видобутку ще у 2023 році.

Попри це, експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у травні залишався відносно стабільним – близько 7,4 мільйона барелів на добу.

Водночас доходи РФ від експорту нафти знизилися на 710 мільйонів доларів і становили 20,8 мільярда доларів через падіння світових цін.