Відповідні зміни пов'язані з розширенням на 183 МВт регіонального лоту для Дніпропетровської області.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що уряд розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом до понад 1,5 ГВт та створив конкурсну комісію.

“Уряд вніс зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, збільшив загальну потужність, яка виставлятиметься на конкурс, з 1322 МВт до 1505 МВт”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що відповідні зміни пов'язані з розширенням на 183 МВт регіонального лоту для Дніпропетровської області. Основна мета — посилити надійність електропостачання Дніпровського енерговузла, мінімізувати будь-які ризики у прифронтовому регіоні та забезпечити додатковий резерв потужності для енергосистеми.

Також наказом Міненерго утворено Комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Головою комісії визначено першого заступника міністра енергетики, який найближчим часом затвердить її персональний склад.

Наприкінці минулого року завершився перший етап конкурсу. Сумарна потужність прогарантованих бізнесом проєктів становить 78,1 МВт. Шмигаль зазначив, що для другого етапу врахували пропозиції бізнесу та оновили правила. Тепер кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт та обов’язково оснащений другим рівнем захисту. Переможець також бере на себе зобов’язання побудувати потрібну потужність у чітко визначені терміни, а держава забезпечує для цього необхідні стимули та умови.

Уряд очікує, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року. Це стане одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації, а також сприятиме формуванню нової архітектури енергетичної безпеки України.