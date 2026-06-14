Уряд формує комплексну державну політику, яка має допомогти громадянам, що втратили житло внаслідок війни з Росією, вирішити житлові питання та забезпечити доступ до різних механізмів підтримки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під час наради за участі представників профільних міністерств, народних депутатів та обласних військових адміністрацій було обговорено ключові положення Національної житлової стратегії для людей, які втратили житло через війну. Документ має стати основою державної житлової політики до 2030 року.

Серед основних механізмів підтримки Кулеба назвав допомогу на оренду житла, створення муніципального житлового фонду, продовження виплат житлових ваучерів для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій, а також забезпечення житловими сертифікатами сімей, чиє житло було зруйноване.

Також передбачаються компенсації на відновлення пошкодженого житла та розвиток доступних іпотечних програм.

"Окремо визначили роль регіонів. Кожна ОВА має сформувати щорічний житловий портфель із проєктами нового будівництва, реконструкції, розвитку муніципального житла та іпотечних програм, виходячи з потреб людей у своїй області. Орієнтир – щороку забезпечувати рішеннями не менше 10% від потреб в регіоні. Такий підхід дозволить перейти від окремих програм підтримки до єдиної системи житлових рішень, яка охоплюватиме понад 550 тисяч українських сімей", – зазначив Кулеба.