Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд готує комплексну житлову політику для постраждалих унаслідок війни українців, – Кулеба

Передбачаються компенсації на відновлення пошкодженого житла та розвиток доступних іпотечних програм.

Уряд готує комплексну житлову політику для постраждалих унаслідок війни українців, – Кулеба
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

Уряд формує комплексну державну політику, яка має допомогти громадянам, що втратили житло внаслідок війни з Росією, вирішити житлові питання та забезпечити доступ до різних механізмів підтримки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під час наради за участі представників профільних міністерств, народних депутатів та обласних військових адміністрацій було обговорено ключові положення Національної житлової стратегії для людей, які втратили житло через війну. Документ має стати основою державної житлової політики до 2030 року.

Серед основних механізмів підтримки Кулеба назвав допомогу на оренду житла, створення муніципального житлового фонду, продовження виплат житлових ваучерів для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших вразливих категорій, а також забезпечення житловими сертифікатами сімей, чиє житло було зруйноване.

Також передбачаються компенсації на відновлення пошкодженого житла та розвиток доступних іпотечних програм.

"Окремо визначили роль регіонів. Кожна ОВА має сформувати щорічний житловий портфель із проєктами нового будівництва, реконструкції, розвитку муніципального житла та іпотечних програм, виходячи з потреб людей у своїй області. Орієнтир – щороку забезпечувати рішеннями не менше 10% від потреб в регіоні. Такий підхід дозволить перейти від окремих програм підтримки до єдиної системи житлових рішень, яка охоплюватиме понад 550 тисяч українських сімей", – зазначив Кулеба.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies